Vertice Ue-Ucraina | Michel | vi aiuteremo a vincere la guerra

(Di venerdì 3 febbraio 2023) "L'Unione europea vi sosterrà in ogni modo possibile, per tutto il tempo necessario. Non siamo intimiditi e non ci faremo intimidire dal Cremlino. Perché noi, l'Ue e l', siamo una sola famiglia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Charles, al termine delUe-, oggi a Kiev, a cui hanno partecipato anche il presidente ucraino Volodomyr Zelensky, e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. "Il futuro dell'è all'interno dell'Unione europea. Voi, il popolo ucraino - ha continuato rivolto a Zelensky -, avete fatto una chiara scelta per la libertà, la democrazia e lo stato di diritto. E anche noi dell'Ue abbiamo preso una decisione chiara: il tuo futuro è con noi, nella nostra comune Unione europea, il vostro destino è il nostro destino"."Il ...