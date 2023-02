Vertenza Dema | Regione a Somma con Marchiello | Mocerino e Ciarambino

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “C’è necessità di un’azione comune tra parlamentari di tutti i colori politici sia di destra che di sinistra per sostenere in modo compatto i lavoratori dellae giungere ad una soluzione tale da scongiurare l’export della produzione al di fuori della Campania. Come ha ribadito, oggi aVesuviana, l’Assessore alle Attività Produttive e al Lavoro dellaCampania, Antonio, la Campania rappresenta il secondo Polo Aereospaziale d’Italia. Evitiamo dunque che possa esserci un ridimensionamentoche potrebbe rappresentare un precedente”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco diVesuviana, nel napoletano, dove ha sede il principale stabilimento. Ed oggi aè arrivato anche Antonio ...

Riceviamo e pubblichiamo uno nota del consigliere regionale di Forza Italia Massimiliano Di Cuia sullache esprime preoccupazioni sul futuro degli stabilimentia Brindisi Le incertezze sul futuro degli stabilimenti di Brindisi del grupporischiano di determinare gravi ...Entrambi hanno acceso i riflettori sulla drammatica vicenda occupazionale che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori degli stabilimentidi Somma Vesuviana e Cam di Paolisi. 'Abbiamo seguito fin ...

Vertenza DEMA, Mocerino: "La Regione fa la sua parte" La Rampa

Vertenza Dema, Di Cuia (Fi): “Vogliamo sapere se hanno avuto benefici regionali” BrindisiReport

Vertenza Dema, Regione a Somma con Marchiello, Mocerino e ... Il Denaro

Vertenza Dema-Dar: “Neanche uno dei 151 posti di lavoro deve essere perduto” BrindisiReport

Vertenza Cam, assemblea e sciopero contro i licenziamenti ilmattino.it

“C’è necessità di un’azione comune tra parlamentari di tutti i colori politici sia di destra che di sinistra per sostenere in modo compatto i lavoratori della Dema e giungere ad una soluzione tale da ...Di fronte al numero maggiore di disservizi, alle montagne di bagagli e alla carenza di personale, gli aeroporti e le compagnie aeree stanno aumentando gli investimenti in tecnologie per digitalizzare ...