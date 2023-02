Verissimo | anticipazioni sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023 | chi sono gli ospiti

In particolare, sabato 28 gennaio , per la prima volta sarà ospite a "" la più grande campionessa del salto in alto italiano: Sara Simeoni , in libreria con "Una vita in alto". Sarà seguta ...Sabato 28 gennaio 2023 andrà infatti in onda il prossimo appuntamento con. Ecco tutte lee gli ospiti presenti in studio insieme alla padrona di casa Silvia Toffanin . ...

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 29 gennaio 2023 TPI

Da Fabio Rovazzi a Barbara D’Urso, ecco gli ospiti e le anticipazioni di “Verissimo” Quotidiano di Sicilia

Verissimo ospiti sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023 anticipazioni Tag24

Da Jolanda Renga allo spazio Gfvip, le anticipazioni di “Verissimo” del 21-22 gennaio Quotidiano di Sicilia

Verissimo, ospiti 21 e 22 gennaio 2023: anticipazioni e interviste di Silvia Toffanin Canale Dieci

Un Altro Domani, anticipazioni venerdì 3 febbraio della soap opera che ... Ma poi quando si è reso conto che è veramente amore vero quello che Kiros prova per Carmen, gli fa una promessa. Che cosa ...L'autopsia rivela la vera causa del decesso, grazie anche all'infallibile olfatto di Fosca che ha percepito una particolarita' sul luogo del delitto. Tra i finalisti del concorso due partecipanti, ...