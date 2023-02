Venezia | professore prende a pugni i preside | alunni sconvolti

Leggi su tpi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Unha aggredito il dirigente scolastico a, sotto gli occhi increduli deglidella scuola media Giacomo Leopardi di Mira Taglio (), lo scorso 30 gennaio. I due hanno iniziato a discutere in maniera molto accesa. Così i colleghi, intuendo che la situazione sarebbe degenerata di lì a poco hanno allertato le forze dell’ordine. Tuttavia, prima che i carabinieri potessero raggiungere la scuola, il docente ha colpito ail. I carabinieri sono arrivati mentre la colluttazione era ancora in corso. Gli agenti hanno separato i due e immobilizzato il, scortandolo all’esterno dell’istituto. Stando a quanto raccontato dal dirigente scolastico ai carabinieri, il litigio sarebbe nato per motivi professionali. L’uomo ha rifiutato ...