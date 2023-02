Vedo un' intesa Chi ha accompagnato la Meloni da Scholz | indizio decisivo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) "unain politica estera e in quella della sicurezza, soprattutto in merito all'aggressione russa dell'Ucraina e quando si tratta di superare le conseguenze della guerra". Il cancelliere tedesco Olafcelebra l'asse con Giorgianella conferenza stampa congiunta a Berlino con la premier italiana. "Italia e Germania sostengono l'Ucraina nella difesa contro l'aggressione della Russia e siamo determinati e compatti con gli Stati Nato nell'appoggiare l'Ucraina", ha aggiunto Scolz. "Sarò a Kiev nelle prossime settimane - ha invece confermato la-, prima del 24 febbraio", anniversario dell'invasione russa. L'ho già concordato con il presidente Zelensky". Non c'era solo l'Ucraina nel menu dei due leader. C0nha insistito molto ...