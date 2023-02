Vangelo di oggi 3 Febbraio 2023 | Mc 6 | 14-29 | Video commento

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi venerdì 3, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno”. “Giovanni rese testimonianza alla verità senza compromessi. Denunciò le L'articolodi: Mc 6,14-29proviene da La Luce di Maria.

Gesù Cristo è lo stesso ieri ee per sempre! Parola di Dio. Salmo Responsoriale Dal Salmo 26 (...Dalsecondo Marco Mc 6,14 - 29 In quel tempo, il re Erode sentì parlare di Gesù, ...(Marco 6,14 - 29) Nella pagina deldiviene narrata la triste vicenda del complotto che portò alla morte per decapitazione di Giovanni Battista. La cosa interessante però è che questa ...

Tutte le volte che vivi un dolore nella tua sofferenza è presente Gesù Aleteia

In che modo Dio oggi ti chiama ad annunciare il Vangelo Aleteia

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 26 Gennaio ... Cerco il Tuo volto

Il Vangelo di oggi, domenica 8 gennaio 2023 ATNews

Il Papa: senza la gioia l'annuncio del Vangelo non fa presa Vatican News - Italiano

Eppure, come ricordava, c’è anche tanta gioia per il servizio al Vangelo e sono numerose le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Ecco l’abbondanza della grazia di Dio, che opera proprio ...Il 2 febbraio è il giorno della Candelora 2023, una festività celebrata dalla Chiesa Cattolica. Cosa significa Cosa si celebra e qual è l'origine del nome