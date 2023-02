Valeria Favorito | “Fabrizio Frizzi mi donò il suo midollo | quando è morto una parte del mio cuore è andata via con lui”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “è scomparso nel 2018, se n’è andato via un pezzo del mio. Gli sarò per sempre grata”. A parlare è, che il 21 maggio del 2000 ha ricevuto, con un trapianto, ilosseo di. Allavenne diagnosticata all’età di 11 anni la leucemia mieloide acuta. I medici le diedero un’aspettativa di vita molto bassa, si parlava addirittura di pochi giorni, perché malgrado la chemioterapia le cellule tumorali continuavano a generarsi. L’unica speranza era il trapianto. “Era stato trovato, a livello internazionale, l’unico donatore compatibile con me, ma si continuava a rinviare la data dell’intervento, fino al 21 maggio” racconta a Fanpage, “ per la legge della privacy non sapevo nulla tranne che era un uomo, ...