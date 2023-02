Valenciana | ancora una festa italiana con Velasco

Simone Velasco ha vinto la terza tappa della Vuelta, 145 chilometri con partenza da Betera e arrivo a Sagunto. Il 27enne dell'Astana, nato a Bologna ma originario dell'Isola d'Elba, ha battuto in uno sprint ristretto il lussemburghese ...Restain ospedale a Denia (Spagna) per la notte di sabato Vincenzo Albanese, il corridore della ...caduta venerdì in allenamento mentre si stava preparando per la Classica Comunitat, ...

Dopo il successo giovedì di Ciccone in Spagna la terza tappa va al corridore dell’Astana che batte Jungels in volata ...Ancora a secco De Pestel e Gregaard ... 14:44 Tra i fuggitivi il miglior risultato colto alla Volta a la Comunitat Valenciana in carriera appartiene a Bob Jungles (12° posto). Al debutto invece il ...