Vado in Pensione Frasi per salutare i Colleghi

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Stai andando ine cerchi lepiù belle per? Qui su ne trovi ben 50 diaccattivanti, semplici, da scrivere su un meme, un biglietto o un messaggio. Questeovviamente possono essere utilizzate anche da chi cercaperun collega che va in. 50perinGrazie per i momenti indimenticabili che abbiamo trascorso insieme. Mi mancherai molto, buona fortuna nella tua. Non dimenticherò mai il tuo sorriso e la tua risata. Buona fortuna nel prossimo capitolo della tua vita. Grazie per essere stato un collega fantastico e un amico ...