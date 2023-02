... è intervenuto Maurizio Zaccone, scrittore e giornalista : 'Guidoè il direttore di ... di 20 punti di. Se verranno applicati o meno, con il credito cumulativo, non lo so. L'idea ...17:16 MotivazioniJuve, il commento diIl Direttore di Tuttosport ha spiegato le motivazioni, contenute nelle 36 pagine pubblicate dalla Corte d'Appello Federale, in merito ...

Vaciago: "Penalizzazione Juve, punti tolti saranno molti meno di 20" Forzazzurri

Juventus, Vaciago: 'Stipendi: si ipotizza un altro pugno sui denti' AreaNapoli.it

Tuttosport – Vaciago: “Nessuno si azzardi a dire plusvalenze fittizie. Ricordate Ausilio” napolipiu.com

Juventus, Vaciago tuona: "Si punta il trofeo dove la giustizia non può ... TuttoJuve24.it

Plusvalenze Juventus, le motivazioni della sentenza e le reazioni Tuttosport

Tuttosport – Vaciago: “Penalizzazione Juve, punti tolti saranno molti meno di 20”. Guido Vaciago, sull’edizione odierna del quotidiano, focalizza sulla vittoria di ieri della Juve contro la Lazio e ...La Juventus, alla luce della penalizzazione di quindici punti inflittagli dalla ... la Juve deve puntare alla Coppa Italia. Ecco le parole di Guido Vaciago a TuttoSport "Questa è l'unica cosa che ...