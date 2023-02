Va detto | il gender fluid è una moda e Sanremo la fomenta

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Siamo qui ad occuparci di Rosa Chemical e di Massimo Gramellini, il quale non se la prenderà se li mettiamo insieme visto che il pennino del Corriere è unolirico. Rosa Chemical è l’ennesimo anfibio, come diceva Lino Banfi, coi baffetti che fa divertenti discorsi su quanto si senta anzi sia donna e, naturalmente, contro “i generi” e il maschilismo tossico (ma se uno pendola da n’omo a ‘na donna, da n’omo a ‘na donna, da n’omo a ‘na donna, i generi è segno che li riconosce, santa Madonna). Gramella è Gramella e ogni mattina serve ai suoi lettori un caffettino scipito, come direbbe Montanelli, corretto al rum del neoconformismo perbenista. E allora giù con lo spieghino moralistico all’incauta di turno, certa parlamentare fratelliana Maddalena Morgante che vuol il signor Rosa Chimical fuori dal, nientemeno, in quanto ...