Usa | pallone spia cinese sorvola base con missili nucleari

Ilha sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana.Hanno aggiunto che ilsta volando al di sopra del traffico aereo civile e al di sotto dello "spazio esterno", ma non hanno voluto specificare quanto in alto si trovi. .

In una dichiarazione ufficiale, il Pentagono ha affermato che “il governo degli Stati Uniti ha rilevato e sta monitorando un pallone di sorveglianza ad alta quota che in questo momento si trova sopra ...MeteoWeb Il pallone spia cinese che sta sorvolando gli Stati Uniti d’America sta creando un caso diplomatico internazionale. Ma di che si tratta nello specifico Nella tecnologia di questo strumento c ...