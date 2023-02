Hanno aggiunto che ilsta volando al di sopra del traffico aereo civile e al di sotto dello "spazio esterno", ma non hanno svoluto specificare quanto in alto si trovi. 3 febbraio 2023Che cosa è accaduto Undi sorveglianza presumibilmente cinese è comparso ad alta quota sullo Statodel Montana. Ilsi troverebbe già da due giorni nello spazio aereo, la sua presenza èstata riconosciuta uffiucialmente dopo che è statio avvistato da un aereo civile, ma la Difesa...

Usa, pallone spia cinese sorvola una base con missili nucleari Agenzia ANSA

Il Pentagono: "Pallone spia cinese avvistato in spazio aereo Usa". Anche il Canada ne sospetta uno nei suoi c… la Repubblica

Usa, pallone spia cinese sorvola base con missili nucleari nel Montana - Mondo Agenzia ANSA

Un pallone-spia cinese avvistato nei cieli Usa: “Ha sorvolato una base missilistica nucleare” Il Fatto Quotidiano

Il Pentagono segue un pallone aerostatico spia cinese sul territorio Usa. Anche il Canada ne sospetta uno La Stampa

Le speculazioni e le montature «non servono a risolvere i problemi prima che i fatti siano chiariti», ha aggiunto Mao, in risposta all'accusa del Pentagono secondo cui un pallone spia cinese è stato ...In una dichiarazione ufficiale, il Pentagono ha affermato che “il governo degli Stati Uniti ha rilevato e sta monitorando un pallone di sorveglianza ad alta quota che in questo momento si trova sopra ...