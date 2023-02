Usa | pallone-spia cinese | repubblicani | ' Trump lo avrebbe abbattuto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Washington, 3 feb. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Ial Congresso americano hanno criticato l'amministrazione Biden per la risposta sulche sta sorvolando il territorio degli Stati Uniti e hanno chiesto alla Casa Bianca di abbatterlo. "Biden dovrebbe immediatamente abbattere il. Il presidentenon lomai tollerato", ha affermato la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene in un messaggio su Twitter. Secondo i, sotto l'amministrazione Biden stanno accadendo una moltitudine di cose che non sarebbero successe con l'ex presidente, dall''abbandono' dell'Afghanistan alla presunta mancanza di sicurezza al confine. Sulla ...