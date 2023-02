Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 3 02 23

Leggi su isaechia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Certo che è mooooolto facile fare gli splendidi quando si ha tutto lo studio di(opinionisti compresi) a favore, eh. Specie se davanti a te hai dei capri espiatori perfetti come Biagio Di Maro o Riccardo Guarnieri. Lì è proprio come sparareCroce Rossa, a livello Pro però. E siccome loro continuano a far passare a casa un messaggio sbagliato (cit.), io da tutto quell’immeritato plauso a Carla, Gloria Nicoletti e Lavinia Mauro MI DISSOCIO. Mi dissocio e riservo la mia umile empatia (se Gemmona me lo consente, certo!) a quei poracci che ce devono avè a che fa, con ‘ste tizie. Perché se già ieri non mi capacitavo di come si potesse appoggiare la reazione TOTALLY SPROPOSITATA di quella Carla che dopo una manciata di uscite (con un uomo notoriamente serio ed affidabile come Biagino, per giunta!) si sente in diritto di ...