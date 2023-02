Uomini e Donne | chi è Claudio Falghera | l’imprenditore che fa girare la testa a Tina Cipollari

(Di venerdì 3 febbraio 2023) È entrato a gennaio tra i corteggiatori dicon una presentazione che ha lasciato a bocca aperta persino l’opinionista di ferro. «Ho una villa con parco e piscina, una casa a Cor, una a Riccione, il più grande club estivo dell’entroterra pesarese, con albergo, un ristorante e una discoteca». Ma l’elenco si è arricchito anche di una Bentley, svariati appartamenti di proprietà, le vacanze a Caprera e negli Stati Uniti: insomma un pedigree da far brillare gli occhi alle gentil dame ospiti nello studio di Maria De Filippi, tanto che nel giro di una manciata di puntateF., dall’inconfondibile accento simil romagnolo, ha subito attirato l’attenzione di Gemma Galgani (ma va’), Michela e Gabriella.fa ...

Quasi un terzo delledi età compresa tra i 20 e i 24 anni nell'Assam si è sposato prima di ... quando ha deciso di inasprire le leggi contro gliche sposano ragazze minorenni, con l'...Alle 14.45 è attesa una nuova puntata di. I fedelissimi telespettatori di non perdono neanche una puntata e ieri lo show ha ottenuto oltre il 28% di share. Numeri da far girare la testa ai big della televisione. Ecco quindi le ...

Giovedì 2 febbraio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Uomini e Donne, Nicole Santinelli rivela chi è stato il più bel corteggiatore Isa e Chia

Uomini e Donne, anticipazioni del 3 febbraio. Gemma Galgani scaricata da Claudio Falghera: la reazione di Tina ilmessaggero.it

Da Udine a Uomini e Donne per cercar l'amore, ma riceve il "no" del tronista UdineToday

Uomini e Donne, anticipazioni nuova registrazione 3 febbraio 2023: la scelta di Federico tra Carola e Alice Canale Dieci

Alle 14.45 è attesa una nuova puntata di Uomini e Donne. I fedelissimi telespettatori di Maria De Filippi non perdono neanche una puntata e ieri lo show ha ottenuto oltre il 28% di share. Numeri da ...Lui, per chi non lo sapesse, è diventato noto nel mondo dello spettacolo dopo aver partecipato nel 2003 a Uomini e Donne, trasmissione pomeridiana di Canale 5 che vede alla conduzione, ormai da anni, ...