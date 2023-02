Uomini e Donne | anticipazioni registrazione 3 febbraio 2023 | Carola lascia il programma

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Non solo nella puntata diche si è registrata oggi pomeriggio presso gli studi Elios di Roma non c’è stata nessuna scelta, ma è anche probabile che la scelta di Federico Nicotera non arrivi mai, visto cheViola Carpanelli hato ile lui è rimasto solo con l’altra corteggiatrice, Alice Barisciani, cui ha fatto una bellissima sorpresa. Non si è parlato invece dei troni di Lavinia Mauro e della nuova arrivata Nicole Santinelli., esterna con sorpresa e bacio tra Federico e Alice La nuovadiè cominciata con il trono over. Maria De Filippi ha mandato in onda l’esterna di Federico Nicotera con Alice Barisciani, ...