UNOMATTINA | MASSIMILIANO OSSINI TAGLIA IL TRAGUARDO DELLE SUE 100 PUNTATE

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ieriha condotto la sua puntata numero 100 della nuova Uno Mattina, lo storico format di Rai1 in onda ininterrottamente dal 1986. I dati di ascolto sono stabili, sono dalla parte del programma, oltre le aspettative e soprattutto ottimi vista la concorrenza, il traino mancante ed il pubblico che nella fascia 7/8.30 si è spostato sulla sorella minore Rai2 per il morning show di Fiorello VivaRai2!. È ancora presto per tirare le somme ma la missione didi una tv cordiale e non urlata, lontana dal becerismo e dal voyeurismo, a partire dai temi, ha avuto i suoi frutti, più che positivi da ormai diversi mesi. Proprio ieri il conduttore hato ildella sua puntata numero 100, ottenendo l’affetto del pubblico che accorre numeroso con ...

