Università di Bari | Concorso per 1 Ricercatore in Pedagogia

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’degli Studi “Aldo Moro” diha indetto unPubblico per 1, da assegnare al settore concorsuale 11/D2 Didattica,speciale e ricerca educativa, presso il Dipartimento di biomedicina traslazionale e neuroscienze. La Risorsa idonea sarà assunta con contratto a tempo determinato della durata di trentasei mesi, eventualmente prorogabile per due anni. Il Professionista di alto livello che cerca l’disarà impegnato in Studi Accademici il cui esito svolge un ruolo fondamentale ed apicale nello sviluppo e nell’evoluzione del panorama societario. La risorsa si troverà coinvolta in attività di ricerca in un ambiente prestigioso dove potersi misurare ed avere interazioni con professionisti tra i massimi esperti del ...