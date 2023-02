Un’Emozione Da Poco | polemica sulla cover di Anna Oxa a Sanremo 2023 | cosa dice il regolamento

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023)Oxa portaDanella seratadied è. L’artistaizza se stessa, nel corso della serata di venerdì 10 febbraio, dedicata alle, ossia alle canzoni di altri artisti proposte in una chiave diversa da quelli in gara. Non tutti, però, hanno optato per una canzone di altri.Oxa è una di quelle che ha scelto di portare al Festival un proprio brano ma non è la sola. Anche Giorgia canterà un medley in cui è inclusa una sua canzone. Al di là delle sterili polemiche sui social,ildel Festival? Prima di questo momento, non era specificato con questa precisionesi ...