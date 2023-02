Una poltrona per due | la strana coppia del Tesoro

Leggi su tpi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Se il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva evocato il machete «contro chi nelle amministrazioni pubbliche si è contraddistinto per la capacità di dire no», a giudicare dal primo giro di nomine del Governo Meloni – in esecuzione dello spoils system – i nostri “patrioti” sembrano avere in dotazione piuttosto un bilancino con cui dosare attentamente muscolarismo e cautela. Basti guardare all’avvicendamento più importante: quello deciso per gli uffici dirigenziali di vertice del ministero dell’Economia. Qui la presidente del Consiglio ha, sì, ottenuto lo scalpo di Alessandro Rivera, rimosso dalla carica di direttore generale, ma al suo posto ha dovuto accettare la mediazione imposta dal ministro Giancarlo Giorgetti: ovvero l’insediamento di un’inedita diarchia composta da due tecnici, uno scelto dalla premier per gestire le società partecipate e l’altro dal leghista ben introdotto ...