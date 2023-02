Una docente | “Catturare l’attenzione di studenti che non hanno motivazione per studiare e ottenere il loro rispetto è una sfida”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Emilia Tecilla, un'insegnante di Italiano e Storia in un istituto scolastico a Sestri Ponente, condivide la suaquotidiana in un'intervista video a La Repubblica. L'articolo .

...diventato 'chiarissimo' chefornitura controllata di Mdma o psilocibina 'può avere effetti notevolissimi su condizioni spesso considerate refrattarie al trattamento. Inoltre, prosegue il, ......percorso ancoraprofonda ragion d'essere. A fornire qualche elemento in più per dirimere la contesa è intervenuto Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma,e ...

Docente picchiata per strada da una madre delusa dalla scuola del figlio: la maestra non ha mai insegnato nella sua classe - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Picchia una maestra per strada perché lavora nella scuola del figlio Skuola.net

Madre, delusa da scuola frequentata dal figlio, aggredisce docente che però non era sua insegnante: denunciata il Fatto Nisseno

Docente colpita da uno zaino pieno di libri, era una ‘sfida’ tra studenti nata sui social: “Fai cadere la prof senza essere sospeso” Orizzonte Scuola

Il docente ha una relazione con l’alunna. Per il giudice “è amore vero”, chiesta l’archiviazione del caso Orizzonte Scuola

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Quello aperto dagli studenti contro i loro insegnanti è un vero conflitto. Istituti evacuati per lo spray al peperoncino, zaini che si abbattono ...