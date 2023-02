Un oceano di agenzie | comunicazione | management o talent factory?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il mondo delleè un mare di categorie dentro cui navigare, e non è sempre facile tenere il timone ben saldo. Negli ultimi anni, inoltre, una impennata di definizioni sempre più capillari, spesso in inglese, ha reso più difficile l’orientamento sia per i possibili clienti o fruitori delle, sia per i professionisti del settore. Spiegare cos’è un’agenzia dipotrebbe sembrare semplice: basterebbe rispondere che è quella realtà che “si occupa di” e il gioco è fatto. Nella realtà le cose sono molto più complesse di come sembrano. Prima di tutto bisogna affrontare la domanda più scomoda di tutte: cosa vuol dire comunicare? LEGGI ANCHE > Come si entra in un’agenzia diL’agenzia di: un arcipelago non sempre digital ...