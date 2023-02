(Di venerdì 3 febbraio 2023) "Microbiota Vault" è una delle ambiziose iniziative per conservare i batteri che ci aiutano a vivere, e che stanno scomparendo

... si è dimessa da capo esecutivo della Penguin Random House per gli Usa, la piùcasa editrice ... L'annuncio Abbonati per leggere anche Leggi anche Stati Uniti, l'letterario di Thomas ...Ha lasciato unvuoto nella comunità dei Sibillini,come tutti quelli che in un modo o ...le prospettive disciplinari eterogenee che permetteranno di costituire la base dell'...

Un grande archivio mondiale della cacca Il Post

Cancro: 60 milioni di immagini in un unico grande archivio digitale ... Quotidiano Sanità

I primi anni del Napoli, che emozione nei documenti dell'Archivio di Stato ilmattino.it

Forlì. Un grande archivio digitale sul '900 Corriere Romagna

Malipiero Callas Serafin. Maestri del 900 Cultura Veneto

i 55 anni dalla sua scomparsa, l’associazione “Concetto Armonico” in collaborazione con ”Archivio storico Tullio Serafin” lancia il progetto “Malipiero Callas Serafin – maestri del ‘900” che intende c ...Dreamstime, la più grande comunità al mondo di foto d’archivio, oggi ha annunciato di avere raggiunto il traguardo di 200 milioni di file online caricati dai suoi contributori che sono ora 1 milione.