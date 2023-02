(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il segretario di stato, Antony, ieri hato a data da destinarsi l’attesissimain Cina che sarebbe dovuta cominciare domani. La notizia del rinvio è ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La Cina ha ammesso che si tratta di un suo mezzo usato per rilevazioni dell'atmosfera, ma è falso: a insospettire sono soprattutto le dimensioni, 'l'equivalente di tre autobus'. Un'operazione ...Il rilevamento di un pallone aerostaticocinese sopra i cieli degli Stati Uniti riaccende le tensioni tra grandi potenze, al punto che ...distanza dalla conferma della provenienza delda ...

Pallone spia, Pechino si scusa con Washington: "È un dirigibile meteo" LA NOTIZIA

Pallone spia cinese avvistato in Usa. Pechino: "Serviva per il meteo" AGI - Agenzia Italia

Pallone spia cinese nei cieli Usa, Washington annulla visita a Pechino Agenzia ANSA

Un dirigibile-spia vìola lo spazio aereo americano e Blinken rimanda la visita a Pechino Il Foglio

Egonu ma facci il piacere, il sogno segreto di Draghi e Cospito ... ilGiornale.it

Il paradosso più grande della vicenda del pallone spia cinese sorpreso a volare sul Montana (dove ... hanno provato in tutti i modi a far rientrare la questione: hanno parlato di un dirigibile ...Il caso del pallone aerostatico cinese avvistato negli Stati Uniti ha spinto il capo della diplomazia statunitense, Anthony Blinken, a posticipare il suo viaggio a Pechino. La visita, prevista per que ...