Un cuoco ucciso a bastonate all' Isola d' Elba Fermato l' amico marocchino

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il 24enne, sospettato dei reati di omicidio e di rapina, è stato trasferito nella casa circondariale di Livorno in attesa dell'udienza di convalida del fermo

Angelo Carugati, 53 anni,in un ristorante del luogo, milanese d'origine, è stato. Su questa ipotesi i militari non hanno mai avuto dubbi, tanto che in poche ore hanno risolto il giallo ...... l'uomogiovedì mattina e trovato morto in uno scantinato del centro storico di Portoferraio. Il 53enne milanese aveva lavorato comee aiutoper diversi ristoranti dell'Elba, oltre ...

Angelo Carugati, chi è il cuoco ucciso all'Isola d'Elba IL GIORNO

Isola d’Elba, cuoco 53enne ucciso: fermato un 24enne. Avrebbe colpito la vittima con calci, pugni e un… Il Fatto Quotidiano

Un cuoco ucciso a bastonate all'Isola d'Elba. Fermato l'amico ... ilGiornale.it

Il successore di Putin potrebbe essere peggiore per l’Ucraina e per il mondo libero Linkiesta.it

Il noto ristoratore Oscar Stanziani travolto e ucciso dal treno. Era ... Il Denaro

Ucciso e rapinato. Angelo Carugati è morto così. tra mercoledì e giovedì scorso, poco dopo le 4. Ucciso da pugni e calci. E a colpi di bastone. Da un giovane di 24 anni, con diversi precedenti di poli ...Cinquantatré anni, una vita ormai all'Elba e una morte ancora avvolta nel mistero. È Angelo Carugati, milanese d'origine ma da anni trapiantato nell'isola toscana, l'uomo ucciso giovedì mattina e trov ...