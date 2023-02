Ultime Notizie – Ucraina | von der Leyen | “Decimo pacchetto sanzioni Russia da 10 miliardi”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ildicontro laper la guerra in“che puntiamo ad avere entro il 24 febbraio avrà un volume di circa 10di euro”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, in conferenza stampa a Kiev. “E’ unmassiccio” dice. Subito dopo una visita in un ufficio postale a Kiev oggi “c’è stato un raid aereo e siamo dovuti andare in un rifugio” racconta, aggiungendo che “questo mostra qual è la realtà di ogni giorno qui”. Il processo di adesione all’Ue “è sempre basato sul merito” e “non prevede tempistiche fisse” dice la von der. Nel prossimo “autunno”, continua, ci sarà “un grande rapporto sull’allargamento, per tutti i Paesi”. Von der ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Due nuovi tipi di insetti da ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Poco dopo le 14 davanti alla sede centrale delle Poste di via Monteoliveto , una bomba carta è stata fatta esplodere. I Carabinieri intervenuti sul posto confermano che non ci sono feriti.

Ucraina Russia, le notizie del 31 gennaio sulla guerra | Ex mercenario Wagner racconta le brutalità al fronte Corriere della Sera

Cospito, il 41 bis, i boss mafiosi e il pericolo dell’incompetenza Corriere della Sera

Covid in Italia e nel mondo, le news. Bollettino: -13,4% positivi ma morti +27,2%. LIVE Sky Tg24

Guerra Ucraina Russia, Zelensky a Michel e von der Leyen: "Accelerare consegna armi". LIVE Sky Tg24

Tutte le case di Lyudmila, ex moglie di Putin (ora risposata a un Ironman) Corriere della Sera

Nel 2027 Alfa Romeo dovrebbe poter 'rivoluzionare' il mercato delle 'ammiraglie' lanciando - ad iniziare dagli Stati Uniti - un nuovissimo modello elettrico in grado di essere ricaricato in soli 18 mi ...Quando realtà e finzione si incontrano: Ashton Kutcher ha commentato la relazione tra Peter e Debbie, protagonisti in Da me o da te, molto simile a quella tra l'attore e sua moglie Mila Kunis.