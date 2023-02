Ultime Notizie – Sanzioni Russia | un anno di misure | cosa ci sarà nel decimo pacchetto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’annuncio è arrivato dal presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, direttamente da Kiev. Si sta lavorando aldicontro laper la guerra in Ucraina che dovrà essere pronto “entro il 24 febbraio”, data simbolica a undall’invasione. “Avrà un volume di circa 10 miliardi di euro” efocalizzato ancora sulla tecnologia. Questo, “affinché la tecnologia non possa essere usata dalla macchina da guerra russa. Abbiamo guardato più a fondo nei componenti trovati nei droni, per assicurarci che ci sia disponibilità zero di queste tecnologie per la produzione di droni, per esempio in Iran”, destinati alla. Altro tema rilevante sono leche servono a non vanificare l’effetto di tutte le altre ...