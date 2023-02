Ultime Notizie Roma del 03-02-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Corona buona giornata da Francesco Vitale il Consiglio dei Ministri ha approvato il viale sulla differenziata messo a punto dal ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli la polemica sul tema sembra però destinato ad andare avanti a lungo da un lato ci sono i governatori di sinistra e le parti sociali secondo cui la riforma non farebbe altro che aumentare il divario economico tra nord e sud Italia dall’altra parte c’è il centro-destra che vede nell’altro mi ha soltanto uno strumento per un organizzazione amministrativa più efficace di quella attuale in vista del vertice tra l’Unione europea e l’Ucraina il consiglio ha stanziato il settimo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina del valore di 500 milioni di euro nell’ambito del Fondo Europeo per la pace il presidente von der leyen incontro a Chi è Michelle e zielinski il numero ...