Ultime Notizie Roma del 03-02-2023 ore 07 | 10

(Di venerdì 3 febbraio 2023)dailynews radiogiornale venerdì 3 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale guerra fredda palloni spia cinese sui cieli americani il pentagono in allarme un altro velivolo avvistato in Canada segnalato da aerei di linea B ne voleva batterlo i militari si sono posti per motivi di sicurezza link domenica è a Pechino il caso cospito la procura contro la revoca del 41 bis l’avvocato non c’è più tempo nord Donzelli non ha violato segreti per meloni compito non è una vittima l’autonomia il governo approva il DDL Calderoli meloni coerenti con mandato dei cittadini per il ministro il centralismo crea disuguaglianze i soldati russi morti nel conflitto in Ucraina sono 200mila oggi a chi è il vertice europeo Ucraina Bruxelles stanzia 500 milioni di aiuti militari Putin la Russia è di nuovo minacciato dai Panzer tedeschi tragedia nel Mediterraneo migranti la guardia ...

Sono trascorsi 345 giorni dall'inizio del conflitto tra Ucraina e Russia, dopo l'attacco di Putin iniziato il 24 febbraio 2022. Mentre Zelensky chiede a gran voce l'avvio dei negoziati per l'ingresso ...Il numero dei soldati russi uccisi e feriti in Ucraina si sta avvicinando dopo 11 mesi di guerra a 200 mila, 8 volte di più di quello dei militari americani in due decenni di conflitto in Afghanistan: ...

