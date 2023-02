Ultime Notizie – Paola Egonu shock | “Vale la pena far nascere un bimbo nero?”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Se mai dovessi avere un figlio di pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo faranno sentire troppoper i bianchi e troppo bianco per i neri.la, dunque, farun bambino e condannarlo all’infelicità?” È la domanda scioccante che si pone, la 24enne pallavolista italiana considerata la più forte al mondo, in un’intervista a ‘Vanity Fair’ che l’ha voluta protagonista della nuova cover digitale di Vanity Fair e della newsletter settimanale Vanity Fair Weekend, in occasione del suo debutto da coconduttrice al festival di Sanremo 2023, nella serata di giovedì 9 febbraio. A pochi giorni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice insieme a Chiara Ferragni, ...

