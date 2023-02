Ultime Notizie – Meloni a Berlino | attesa per l’esordio | sul tavolo migranti | energia e Ucraina

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Sostegno all’, aiuti di Stato,. La prima volta di Giorgiasarà anche l’occasione per affrontare alcuni dei temi caldi dell’agenda europea.alla Cancelleria federale tedesca alle 15.30, la premier italiana incontrerà il cancelliere Olaf Scholz subito dopo la visita in Svezia, paese che ha la presidenza della Ue. Un esordio, quello di, preceduto da incontri informali con Scholz a margine dei Vertici Ue-Balcani Occidentali a Tirana lo scorso 6 dicembre e ‘Cop 27’ il 7 novembre a Sharm el-Sheikh, oltre che da una telefonata il 28 ottobre dopo l’insediamento della leader di Fratelli d’Italia a Palazzo Chigi. Nel vertice italo-tedesco sarà centrale la questione energetica. Come ribadito più ...