Ultime Notizie – Maltempo | in arrivo gelo e vento forte su gran parte dell’Italia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Condizioni meteo in peggioramento sull’Italia, in particolare sulle regioni del versante adriatico e ionico del Centro-Sud italiano. La discesa di una saccatura dall’Europa nord-orientale verso la penisola balcanica porterà una brusca e spiccata intensificazione della ventilazione settentrionale sudelle nostre regioni, seguita dal repentino afflusso di una massa d’aria molto fredda di origine polare, con conseguente marcato e generale calo delle temperature a partire dalla giornata di domenica. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile precisando che sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse ...

El Shaarawy è andato a segno nelledue presenze e non colleziona tre gare di fila in gol in ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le3 febbraio - 11:23L'attaccante è andato a segno nelledue gare e potrebbe, contro il Lecce, arrivare a segnare ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le3 febbraio - 13:20

Ucraina Russia, le notizie del 31 gennaio sulla guerra | Ex mercenario Wagner racconta le brutalità al fronte Corriere della Sera

Cospito, il 41 bis, i boss mafiosi e il pericolo dell’incompetenza Corriere della Sera

Covid in Italia e nel mondo, le news. Bollettino: -13,4% positivi ma morti +27,2%. LIVE Sky Tg24

Guerra Ucraina Russia, Zelensky a Michel e von der Leyen: "Accelerare consegna armi". LIVE Sky Tg24

Tutte le case di Lyudmila, ex moglie di Putin (ora risposata a un Ironman) Corriere della Sera

Di Sarno: "C’è necessità di un’azione comune tra parlamentari di tutti i colori politici" SOMMA VESUVIANA - “C’è necessità di un’azione comune tra parlamentari di tutti i colori politici sia di destra ...VINCHIATURO - Questi nuovi alimenti prevedono l’utilizzo di larve di insetti, per molti considerati cibi del futuro.