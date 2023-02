Ultime Notizie – “Io allergica alla Germania?” | la risposta del premier Meloni – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Ho sicuramente detto che il tedesco era l’unica lingua, tra quelle studiate, che non sono riuscita a imparare bene” “Io? Francamente, non so quando avrei detto questa cosa. Non sempre quello che mi è stato attribuito corrispondeva a verità…”. IlGiorgiasorridendo risponde così ad una domanda nella conferenza stampa a Berlino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Ho sicuramente detto che il tedesco era l’unica lingua, tra quelle studiate, che non sono riuscita a imparare bene. Lo confermo, è una lingua molto complessa e sul tedesco ho fallito. Ma non perché io sia: è una lingua molto complessa sul piano grammaticale”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione