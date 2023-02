Ultime Notizie – Cospito | sottosegretario Delmastro sotto scorta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 3 febbraio 2023) A quanto apprende l’Adnkronos, ilalla Giustizia Andrea– in questi giorni al centro delle polemiche – è stato messo, una decisione legata a doppio filo con il caso dell’anarchico Alfredo. L’attenzione della sicurezza susarebbe salita di livello: alè stato infatti spiegato come aprire eventuali buste e le zone sensibili da evitare, tra queste, ad esempio, la città di Torino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione