(Di venerdì 3 febbraio 2023) "In vista del prossimo Consiglio europeo ho ritenuto fosse opportuno venire in Svezia, che ha appena assunto la presidenza di turno del Consiglio europeo con un governo nuovo nato più o meno negli ...

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, parlando con i giornalisti a Stoccolma."Sulla migrazione - ha aggiunto - l'Italia ha richiamato l'attenzione sulla rotta Mediterranea e sulla ...... alle ore 19.06 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia. Segretario, il ... Il Consiglio dei Ministri, nel suo insieme,, nel rispetto della decisione assunta dal ...

Ue, Meloni ribadisce: Italia chiede flessibilità e fondo sovrano - Il ... Il Sole 24 ORE

Ue, Meloni ribadisce: Italia chiede flessibilità e fondo sovrano Libero Tv

Meloni a Berlino, attesa per l'esordio: sul tavolo migranti, energia e ... Adnkronos

Caso Cospito, Nordio: "Donzelli Nessuna carta coperta da segreto ... Dire

Cospito, Meloni telefona in tv e Delmastro dice che Donzelli non doveva leggere l’informativa Domani

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Meloni vola in Germania e in Svezia con il fardello del caso Donzelli e Delmastro, ma non solo: sul piatto anche gli aiuti di Stato ...