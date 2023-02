Ue | Meloni a Stoccolma per incontro con Kristersson

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Il premier Giorgiaè arrivata a, al palazzo del governo, per incontrare il primo ministro Ulf. Subito dopo,raggiungerà Berlino per il bilaterale con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz.

La presidente del Consiglio Giorgiaè questa mattina aper incontrare il primo ministro Ulf Kristersson, in una visita nel quadro dei contatti che la premier sta avendo in vista del Consiglio europeo straordinario del 9 ...atterra a Berlino, prima di una rapida tappa a, inseguita dalla baraonda scatenata dal duo Donzelli&Delmastro. Una faccenda che ancora non è chiusa, come sa benissimo anche la ...

Meloni a Stoccolma e Berlino per "blindare" le richieste dell'Italia su migranti e aiuti di Stato alle imprese Secolo d'Italia

Meloni oggi a Stoccolma. proverà a convincere la Svezia sulla questione migranti. Poi a Berlino da Scholz - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Migranti e aiuti di Stato in Ue, Meloni a Berlino e Stoccolma il 3 febbraio Sky Tg24

Migranti, debito e Ucraina. Il viaggio di Meloni a Stoccolma e Berlino Formiche.net

Meloni in visita a Stoccolma, focus su economia e migranti Tiscali Notizie

Stoccolma, 3 feb. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è questa mattina a Stoccolma per incontrare il primo ministro ...Questi due dossier saranno affrontati nel corso dei due incontri in cui sarà impegnata Meloni. Prima a Stoccolma, che guida il semestre europeo, con il neo governo di destra del premier Ulf ...