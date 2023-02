Ue | case green in classe D entro il 2033 L' Ance | Servono 630 anni

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il Parlamento Ue accelera sulla direttiva per rendere le. I gruppi politici dei Popolari (Ppe), Socialisti (S&D), Liberali (Renew), Verdi e Sinistra hanno raggiunto un accordo sugli emendamenti di compromesso sulla proposta. Il primo voto degli eurodeputati sul testo, più ambizioso di quello di Commissione europea e Consiglio Ue, è atteso per il 9 febbraio. Previsti anche - riporta Sky Tg 24 - più fondi per sostenere le ristrutturazioni energetiche. Ci sarebbe un accordo sulle direttive per le: classi energetiche più alte da raggiungereil 2030 e ilper gli edifici residenziali, cioè la E e la D al posto della F e della E proposte dalla Commissione europea, ma anche più fondi per sostenere le ristrutturazioni energetiche. Segui su affaritaliani.it

Le notizie di oggi dalle Capitali ROMA La direttiva sulleprovocherebbe 'effetti devastanti in Italia' . Il Parlamento europeo ha modificato al rialzo le proposte della Commissione ...Il Parlamento europeo ha modificato al rialzo le proposte della Commissione europea sull'efficientamento energetico degli edifici a fronte di maggiori fondi per sostenere le ristrutturazioni, ma in ...

Case green, Elly Schlein fa il tifo per la nuova patrimoniale Ue: «È una grande opportunità» Secolo d'Italia

Bonus case green, vale anche per le seconde case La risposta dell'Agenzia delle Entrate Trend-online.com

Case, arriva la direttiva «green» Ue (che penalizza l’Italia): chi sarà obbligato a ristrutturare e perché Corriere della Sera

Case «verdi», l’allerta dei proprietari orienta già il mercato: la metà sceglie la classe A Il Sole 24 ORE

ha tagliato gli sprechi adottando a casa soluzioni per salvare il cibo e recuperare ciò che resta a tavola, con una svolta green spinta dall’inflazione e dai rincari di gas e bollette. Da sabato 4 ...Lee joins a wave of progressive lawmakers that includes U.S. Reps. Alexandria Ocasio-Cortez (D., N.Y.) and Ayanna Pressley (D., Mass.), who are gaining prominence in the tightly divided House.