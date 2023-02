...dell'Ue Charles Michel ha ribadito il sostegno a una più stretta integrazione dell'con il blocco europeo durante un vertice a Kiev ospitato dal presidente Volodymyr."L'è l'Ue,..."Non abbandoneremo Bakhmut, e' la nostra fortezza, chi e' caduto li' e' un eroe, combatteremo il piu' a lungo possibile". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin conferenza stampa con Charles Michel e Ursual von der Leyen. 3 febbraio 2023

Ucraina, Zelensky: "Non lasciamo Bakhmut, e' la nostra fortezza" - Mondo Agenzia ANSA

Ucraina, Zelensky: "Non lasciamo Bakhmut, e' la nostra fortezza" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Video: Ucraina, Zelensky: "Non lasciamo Bakhmut, e' la nostra fortezza" L'Arena

Zelensky a Sanremo è una vergogna: per me non è una vittima ma parte del problema Il Fatto Quotidiano

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...'Non abbandoneremo Bakhmut, e' la nostra fortezza, chi e' caduto li' e' un eroe, combatteremo il piu' a lungo possibile'. Lo ha detto il ...