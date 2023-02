Ucraina | procura generale Kiev denuncia fondatore gruppo Wagner

(Di venerdì 3 febbraio 2023), 3 feb. (Adnkronos) - L'ufficio deltoredell'ha sportocontro Yevgeny Prigozhin,deldi mercenariche combatte a fianco dei russi in. Lo riporta Ukrinform. Prigozhin è stato accusato di aver violato l'integrità territoriale dell'e di aver intrapreso una guerra di aggressione contro l'. All'inizio dell'anno, Prigozhin è stato filmato mentre visitava uno scantinato vicino al fronte orientale inpieno dei corpi dei suoi combattenti, molti dei quali detenuti, che erano stati uccisi durante gli aspri combattimenti per la città di Bakhmut.

Kiev, 3 feb. (Adnkronos) - L'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina ha sporto denuncia contro Yevgeny Prigozhin, fondatore del gruppo di mercenari Wagner che combatte a fianco dei russi in ...