Ucraina | pressing di Zelensky su Ue | “Meritiamo negoziati adesione nel 2023”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Credo che l’meriti di avvicinarsi all’apertura deisull’all’Ue già quest’anno”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrnel suo discorso serale, ringraziando ”la presidente della Commissione europea, i suoi colleghi e i nostri amici nell’Ue per il loro sostegno tangibile nel percorso di integrazione e nella protezione del nostro stato e del nostro popolo”. Il capo dello stato ucraino ha quindi aggiunto che “con la nostra ulteriore integrazione” verso l’Unione europea ”dobbiamo dare energia e motivazione al nostro popolo per combattere nonostante eventuali ostacoli e minacce”. “Il futuro dell’Europa si scrive proprio qui, in”, aveva già scritto su Twitter, riecheggiando le parole pronunciate a Kiev dalla ...

La soluzione intermedia non può certo non far felice l'che in ogni caso continua nel suoper ottenere quante più armi potenti possibile. Armi di primo livello, al punto che ancora ...... la dice lunga il fatto che quasi la metà delle risorse erogate da Paesi membri della Ue per aiutare le proprie imprese e i propri cittadini per affrontare i contraccolpi della guerra in...

Washington pronta a inviare armi più potenti. Per il Pentagono l'ipotesi dei jet "non è esclusa" Kiev chiama, Washington risponde. Forse non proprio la risposta che si desiderava ma alla fine, qualcos ...