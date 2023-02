Ucraina | piano di pace USA | ma la Casa Bianca smentisce

...Le divisioni nell'amministrazione Usa - I politici tedeschi hanno confidato che Biden voleva evitare una guerra prolungata ine per questo avrebbe offerto il territorio come parte del...Giallo su un presuntodi pace Usa per l'con grandi concessioni alla Russia. Secondo Newsweek, che cita il quotidiano svizzero - tedesco Neue Zürcher Zeitung (NZZ), il capo della Cia William Burns avrebbe ...

'Piano di pace Usa: un quinto dell'Ucraina alla Russia', ma la Casa Bianca smentisce Agenzia ANSA

"Il 20% dell'Ucraina alla Russia", il piano Usa respinto da Kiev e Mosca Adnkronos

Newsweek: "Piano pace Usa con 20% Ucraina a Russia". Mosca e Casa Bianca negano Sky Tg24

Il piano di Zelensky in 10 punti per la pace in Ucraina Corriere della Sera

Ucraina-Russia, Mosca e Kiev hanno rifiutato piano pace Biden Adnkronos

La guerra in Ucraina giunge al 345esimo giorno. Per il Cremlino è una "bufala l'offerta Usa del 20% dell'Ucraina". Anche la Casa Bianca aveva in precedenza smentito. "L'operazione militare russa in Uc ...Il 20% del territorio ucraino in cambio della pace. In estrema sintesi sarebbe questa la proposta che gli Stati Uniti, per mano del capo della Cia William Burns, avrebbero presentato a metà gennaio al ...