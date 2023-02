(Di venerdì 3 febbraio 2023) La prospettiva del “completo fallimento dello Stato ucraino” e della sua “inevitabile fine” è chiaramente visibile e l’Occidente assisterà silenziosamente alla “morte” dell’. È quanto ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry. Secondo il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, l’Occidente assisterà al fallimento dell’L’, ha detto ancora, “aspetta il triste” delle colonie “che una volta erano state violentate nella forma più perversa, e poi gettate a morire nella pattumiera putrescente della storia”. A suo avviso, la “camarilla di” non è imbarazzata dalla rovina del Paese. Il Cremlino: “L’operazione militare russa in...

Sostegno all'Ucraina, energia, aiuti di Stato, migranti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà oggi pomeriggio a Berlino per incontrare il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e affrontare ...