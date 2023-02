Ucraina | Nyt | “Invasione Russia andata male | quasi 200mila soldati morti e feriti”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Il numero dirussi uccisi einsi avvicina a 200.000”. Lo scrive il New York Times, commentando che il dato rappresenta “un chiaro simbolo di quanto sial’del presidente Vladimir Putin”. Il quotidiano americano avverte che “le vittime sono notoriamente difficili da conteggiare, in particolare perché si ritiene che Mosca sottostimi regolarmente i suoidi guerra, affermando che il numero delle vittime dei combattimenti dentro e intorno alla cittàorientale di Bakhmut e alla città di Soledar è stato gonfiato”. “Con Mosca alla disperata ricerca di una grande vittoria sul campo di battaglia e vedendo Bakhmut come la chiave per impadronirsi dell’intera area ...