Ucraina | Nyt | ' invasione Putin andata male | quasi 200mila soldati russi morti e feriti'

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Washington, 3 feb. (Adnkronos) - "Il numero diuccisi einsi avvicina a 200.000". Lo scrive il New York Times, commentando che il dato rappresenta "un chiaro simbolo di quanto sial'del presidente Vladimir". Il quotidiano americano avverte che "le vittime sono notoriamente difficili da conteggiare, in particolare perché si ritiene che Mosca sottostimi regolarmente i suoidi guerra, affermando che il numero delle vittime dei combattimenti dentro e intorno alla cittàorientale di Bakhmut e alla città di Soledar è stato gonfiato". "Con Mosca alla disperata ricerca di una grande vittoria sul campo di battaglia e vedendo ...

Il numero dei soldati russi uccisi e feriti in Ucraina si sta avvicinando dopo 11 mesi di guerra a 200 mila, 8 volte di più di quello dei militari americani in due decenni di conflitto in Afghanistan. È la stima di dirigenti americani e occidentali.

Washington, 3 feb. (Adnkronos) - "Il numero di soldati russi uccisi e feriti in Ucraina si avvicina a 200.000". Lo scrive il New York Times, commentando che il dato rappresenta "un chiaro simbolo di ...Il numero dei soldati russi uccisi e feriti in Ucraina si sta avvicinando dopo 11 mesi di guerra a 200 mila, 8 volte di più di quello dei militari americani in due decenni di conflitto in Afghanistan.