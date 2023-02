(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ascoltando i discorsi della gente per strada, dentro i bar o dove capita, si ha l’impressione di unaal destino crudele dellae dell’auto. Pensieri malinconici di un popolo di frustrati, oramai mediamente di età piuttosto avanzata, pervertiti fin nel proprio intimo da decenni di destre più o meno camuffate e di false sinistre. Un Paese corrotto dove un boss mafioso di alto livello prima di decidere di consegnarsi allo Stato, date le sue esigue prospettive di vita, festeggiava, immagino allegramente, con cocaina, esponenti politici e Forze dell’Ordine, nonché belle escort. Un Paese il cui governo se la prende con i deboli e i giovani reprimendo i rave party e le iniziative di lotta, agevola corrotti, evasori fiscali e quanti altri, violando leggi di importanza fondamentale per la ...

...milioni del terzo trimestre 2022 (che includevano 196 milioni per l'esposizione a Russia e) ... Lo rendel'istituto bancario, pubblicando i risultati conseguiti nel 2022. 'La formula del ...E' prevista una conferenza stampa prima del pranzo di lavoro: il programma non è stato reso...europeo per la pace (Epf) per dare ulteriore assistenza militare alle forze armate dell'. Si ...

Ucraina, noto rassegnazione diffusa sulla guerra: l’Occidente in decadenza semina distruzione Il Fatto Quotidiano

Vertice Ue-Ucraina, Volodymyr Zelensky: accelerare la consegna di armi per fermare Mosca - Giorgia Meloni: sarò a Kiev prima del 24 febbraio - Giorgia Meloni: sarò a Kiev prima del 24 febbraio RaiNews

Guerra Russia-Ucraina, Usa: nuovi aiuti militari per oltre 2 miliardi di ... La Stampa

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: la minaccia di Medved e la previsione su Europa e Usa Virgilio Notizie

La Russia attacca ancora le infrastrutture energetiche, 11 morti. Berlino e Londra: tank entro marzo RaiNews

Il Pentagono ha anche reso noto di aver sconsigliato al presidente Joe Biden l ... della Federazione incitandone i separatismi interni, oltre che aiutando l’Ucraina a vincere sul campo. Il progetto di ...La guerra in Ucraina avrà una soluzione militare o non ne avrà. Immaginare una soluzione diplomatica è buono e giusto. Lavorarci in segreto, come stanno tentando da mesi emissari russi e americani più ...