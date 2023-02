Ucraina | Gb | ' in diminuzione reclutamento Wagner da popolazione carceraria'

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Londra, 3 feb. (Adnkronos) - "La portata del programma didei detenuti da parte del gruppoè probabilmente diminuita in modo significativo rispetto al picco dell'estate e dell'autunno del 2022". Lo ha scritto l'intelligence britannica su Twitter. "I dati del Servizio penitenziario federale della Russia (Fsin), diffusi il 31 gennaio 2023 - afferma il ministero della Difesa di Londra - indicano che il numero di detenuti nel Paese è di 433mila persone, il che segnala unadi seimila detenuti dal novembre 2022. Allo stesso tempo, i dati del Fsin indicano unadel numero di detenuti di 23.000 da settembre a novembre 2022. Ildiè stato probabilmente un fattore importante che ha contribuito a questa".

