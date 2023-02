Ucraina | Conte | “Invio di armi a oltranza ci sta portando verso la guerra mondiale | non c’è una strategia politica per la pace”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Lasin qui perseguita didici sta consegnando a un vicolo cieco, quello dell’escalation che ci staa un passo dal precipizio e dalla deflagrazione nucleare. L’ulteriore passo è l’di truppe e di uomini, stiamo entrando ine i nostri governanti non ce lo dicono” e “i Paesi europei vanno in ordine sparso, non c’è unaper la” mentre si continuano “a drenare risorse che servirebbero a famiglie e imprese, invece no, tutto destinato al comparto bellico”. A dirlo, in una diretta Facebook, è stato il presidente del M5s, Giuseppe. “A noi tutto questo sembra unainsidiosa e fallimentare e il governo ...

La guerra in Ucraina giunge al 344esimo giorno. Il capo della Cia Burns avrebbe offerto a Putin un quinto del territorio ucraino - pari circa alle dimensioni del Donbass - per porre fine alla guerra i ...