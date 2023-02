... come riporta Unian."Oggi, intorno alle 4,30, il nemico hala città di Barvinkovo. Due ... Nelle ultime 24 ore ci sono stati numerosi attacchi russi in varie parti dell'. .... i russi hannoanche Kramatorsk, nel Donetsk. Un palazzo è crollato in un istante, allungando di due l'elenco infinito dei civili morti in questi 343 giorni di invasione russa dell'

Ucraina: bombardato distretto Izyum, uccisi due fratelli - Ultima Ora Agenzia ANSA

Ucraina: bombardato distretto Izyum, uccisi due fratelli Giornale di Brescia

Ucraina: bombardato distretto Izyum, uccisi due fratelli - Attualità | l'Adige.it l'Adige

Ucraina: bombardato distretto Izyum, uccisi due fratelli La Prealpina

Ucraina, le immagini di Kramatorsk dopo il bombardamento russo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

l'esercito russo ha bombardato Pokrovsk, nella regione di Donetsk, usando munizioni a grappolo ad alto potenziale esplosivo vietate: i residenti hanno riferito di aver sentito 40 esplosioni. Lo scrive ...il nemico ha bombardato la città di Barvinkovo. Due fratelli, di 49 e 42 anni, sono stati uccisi. Il padre, di 70 anni, è rimasto ferito", ha dichiarato Synegubov. Nelle ultime 24 ore ci sono stati ...