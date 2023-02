Uccide il padre con due coltellate mentre lui dorme Poi urla | «Ora mi ammazzo io»

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tragedia familiare a Livorno. Un ventitrenneil, poi aggiunge: «Ora mi uccido io». Così, fortemente alterato e scosso, il giovane confessa l’omicidio deldi 57 anni e annuncia la volontà di suicidarsi. Ha colpito il genitore con duefatalilui dormiva.il, i carabinieri intervengono Alle 3 circa della scorsa notte i carabinieri ricevono una chiamata alla centrale operativa. Un ragazzo, fortemente preoccupato, segnala che un suo amico 23enne si vuole suicidare dopo aver ammazzato il. Presso l’indirizzo di residenza, un’abitazione in via Paganini, interviene in pochi minuti una pattuglia dell’Arma, che però trova la porta di casa chiusa. Vista l’assenza di risposte dall’interno dell’immobile, il ...

Quando sono arrivati i soccorritori, per ilnon c'era più nulla da fare, mentre il figlio è stato trasportato in ospedale dove si trova adesso piantonato dai carabinieri in stato di fermo.ila coltellate e poi prova a togliersi la vita , tagliandosi le vene dei polsi. È la prima ricostruzione di quanto successo intorno alle tre di notte del 3 febbraio a Livorno, in un ...

Uccide il padre a coltellate a Livorno, fermato 24enne Agenzia ANSA

Ragazzo di 23 anni uccide il padre con una coltellata alla gola e tenta il suicidio Today.it

Omicidio in Coteto | Uccide il padre nella notte con una coltellata, poi chiama i carabinieri e minaccia il suicidio: arrestato 23enne LivornoToday

Livorno, 23enne uccide il padre con una coltellata e poi chiama i carabinieri minacciando il suicidio Virgilio Notizie

Uccide il padre con un coltello e si ferisce ai polsi La Repubblica Firenze.it

I Carabinieri della Compagnia di Livorno hanno arrestato un 23enne, gravemente indiziato di avere ucciso a coltellate il padre nel sonno, per ...“Non abbiamo paura, tutti abbiamo detto quello che sappiamo. Hanno ammazzato un mio fratello, non ho più nulla da perdere ormai”.